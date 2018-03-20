Британский дипломат рассказал о давлении на ученых в деле Скрипаля

Британский дипломат в отставке Крейг Мюррей рассказал, что власти Великобритании оказывали давление на группу ученых, которые изучали нервно-паралитическое вещество А-234, которым предположительно был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

По его словам, от экспертов потребовали указать в отчете, что газ, которым был отравлен Скрипаль, был российского производства, однако никаких подтверждений тому не было.

Экс-дипломат пояснил, что именно из-за этого в деле об отравлении офицера ГРУ появилась формулировка «вещество такого класса, который был разработан в России», которую сейчас используют британские чиновники в своих обвинениях в адрес Кремля.

«Пенициллин был изобретен в Шотландии, но это не значит, что весь пенициллин производится там», — приводит слова экс-дипломата телеканал RT.

Он также отметил, что формула А-234 есть в книге, которую можно заказать на Amazon, поэтому яд могут создать многие, что существенно расширяет круг возможных авторов покушения.

Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на лавке в британском Солсбери 4 марта. По мнению властей Британии, для убийства было использовано вещество «Новичок», которое якобы разработала российская разведка. Однако каких-либо доказательств этих обвинений до сих пор представлено не было.

В ответ на покушение Лондон выслал 23 российских дипломата, которые покинули страну под марш «Прощание славянки».