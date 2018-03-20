Лондон может использовать «дело Скрипалей» в переговорах с ЕС о Brexit

Тему Brexit затронул глава британского МИД Борис Джонсон, приехавший в Брюссель обсудить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «дело Скрипалей». Отвечая на вопрос журналиста BBC о Brexit, ничего вразумительного министр не сказал, отметив лишь, что переговоры о выходе Британии из Евросоюза «идут очень хорошо». Однако эксперты считают, что Лондон может использовать «дело Скрипалей» в переговорах с ЕС. Пугая союзников мифической русской угрозой, Лондон может добиваться более выгодных для себя условий Brexit.

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