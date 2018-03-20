Английские СМИ уверены в победе Путина благодаря Британии

Владимир Путин одержал победу на президентских выборах благодаря недавно наметившейся конфронтации России и Британии — к такому мнению склоняется большинство английских СМИ. Именно давление на Россию из-за дела Скрипалей, считают издания, мобилизовало россиян и обеспечило высокую явку на избирательные участки.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.