Более 92% жителей Крыма проголосовали за Владимира Путина на выборах

Более 92% крымчан проголосовали на выборах за Владимира Путина. Молодежь Ялты поздравила президента с переизбранием. На курорте устроили флешмоб, в котором приняли участие свыше тысячи человек. Участники акции вынесли огромный флаг России. Владимира Путина пригласили на IV Ялтинский международный экономический форум. Политики, экономисты и предприниматели съедутся в Крым 19 апреля. ЯМЭФ — один из крупнейших форумов в России.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.