Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне под «Прощание славянки»

Высылаемые из Великобритании российские дипломаты покинули утром 20 марта здание посольства России в Лондоне.

Как передает ТАСС, микроавтобусы с уезжающими сотрудниками посольства и членами их семей выехали с территории диппредставительства под марш «Прощание славянки». Кортеж с дипломатами направляется в аэропорт, откуда их позднее заберет специальный борт, присланный из России.

Отмечается, что Великобританию с учетом членов семей высылаемых сотрудников покидают около 80 человек.

Причиной высылки 23 российских дипломатов стал скандал, возникший из-за отравления 4 марта в британском городе Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сразу после происшествия Лондон обрушился с обвинениями на Москву. При этом никаких доказательств в причастности РФ Великобритания не предоставила. Ранее президент Владимир Путин опроверг причастность России к покушению на Скрипаля.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали анализ вещества, которое было использовано при отравлении Скрипаля и его дочери. В настоящий момент эксперты организации находятся в военной научно-технологической лаборатории «Портон-Даун». До этого они также побывали в Солсбери, где взяли пробы яда.