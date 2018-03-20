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Высланные из Великобритании российские дипломаты прибудут в РФ во вторник

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фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Российские дипломаты, высылаемые из Лондона по решению британских властей, вернутся на родину во вторник, 20 марта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники, 23 российских дипломата и их семьи будут доставлены в Москву спецрейсом «Аэрофлота».

Самолет прибудет за ними в Лондон утром 20 марта, в этот же день борт вылетит обратно.

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«Они уедут 20-го числа. Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек», — сообщил в прошлую пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Причиной высылки российских дипломатов стал скандал, возникший из-за отравления 4 марта в британском городе Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» и находятся сейчас в критическом состоянии в больнице.

Сразу после происшествия Лондон обрушился с обвинениями на Москву, глава британского МИДа Борис Джонсон намекнул на возможный бойкот ЧМ-2018 в РФ, а премьер-министр страны Тереза Мэй 14 марта заявила о высылке дипломатов, приостановке двусторонних контактов на высоком уровне и отмене визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Лондон.

При этом никаких доказательств в причастности РФ Великобритания не предоставила.

В ответ на эти действия МИД РФ заявил об объявлении персонами нон грата 23 британских дипломатов. Им дали неделю на сборы. Также Москва отозвала разрешение на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

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