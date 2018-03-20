Путин пока не планирует встречаться с высланными из Лондона дипломатами

График президента России Владимира Путина в ближайшие дни не предполагает встречи с российскими дипломатами, которых Великобритания объявила персонами нон грата.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник 23 сотрудника российского диппредставительства в Лондоне должны прибыть в Москву.

«Нет, вроде бы пока таких встреч в графике нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности встречи главы государства с дипломатами по их прилету в Россию.

«Идет рабочий график, пока таких встреч нет», — добавил Песков.

Причиной высылки российских дипломатов стал скандал, возникший из-за отравления 4 марта в британском городе Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сразу после происшествия Лондон обрушился с обвинениями на Москву. При этом никаких доказательств в причастности РФ Великобритания не предоставила. Ранее президент Владимир Путин опроверг причастность России к покушению на Скрипаля.