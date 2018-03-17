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Высланные из Лондона российские дипломаты продолжат карьеру в Москве

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Российские дипломаты, которые вынуждены будут в ближайшие дни покинуть Великобританию, продолжат работать в Москве.

Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире программы «Вести в субботу».

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«Сегодня мы прощаемся с нашими сотрудниками, 20 марта они вернутся в Москву, — сказал дипломат. — Это завершение их командировки в Лондоне и начало нового этапа, который, естественно, продолжит их карьеру в Москве». 

Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, работающих в Лондоне, в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль неизвестным нервно-паралитическим веществом.

В ответ на эти действия сегодня МИД РФ заявил об объявлении персонами нон грата 23 британских дипломатов. Им, как и их российским коллегам, дали неделю на сборы. Кроме того, дипведомство объявило о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в России.

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