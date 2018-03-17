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Мэй пообещала рассмотреть новые меры против России

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия и союзные страны в ближайшие дни рассмотрят новые шаги против России в качестве ответной реакции на высылку 23 английских дипломатов, передает Reuters.

«Мы не потерпим, чтобы Россия угрожала жизни граждан Великобритании и других людей на британской земле», — сказала Мэй.

Она также добавила, что Британии «оказывают всестороннюю поддержку друзья и союзники со всего мира».

Отношения России и Великобритании ухудшились на фоне инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль и объявила о высылке из Британии 23 российских дипломатов.

В качестве ответных мер МИД РФ объявил о закрытии Британского совета в России, выдворении 23 британских дипломатов  и отзыве согласия на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

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