Прямой эфир
Сюжет:

Джонсон гордится работой посольства в Москве и поддержит высланных

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/I-Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Британии Борис Джонсон призвал гордиться британскими дипломатами, работающими в Москве, и пообещал поддержать тех из них, кто досрочно вернется в Лондон. 

«Я говорил с нашим послом в Москве и сотрудниками этим утром. Они прекрасно выполняют свою работу в трудных обстоятельствах, и мы должны гордиться их неустанной приверженностью службе, интересам Британии за рубежом. Теперь мои приоритеты состоят в поддержке сотрудников, которые возвращаются в Великобританию», — написал глава Форин-офиса в Twitter.

Британские дипломаты в течение недели вернутся на родину в связи с ответными мерами Москвы на аналогичный демарш Лондона.

Отношения России и Великобритании ухудшились после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к этому преступлению.

Среди ответных мер МИД РФ объявил о закрытии Британского совета в России и отзыве согласия на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Несмотря на охлаждение отношений, ведомство Джонсона официально сообщило, что Великобритания не заинтересована в полном прекращении диалога с Россией. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова связала «дело Скрипаля» с сирийским вопросом
Лавров назвал западную пропаганду по «делу Скрипаля» примитивной
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017