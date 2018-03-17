Джонсон гордится работой посольства в Москве и поддержит высланных

Глава МИД Британии Борис Джонсон призвал гордиться британскими дипломатами, работающими в Москве, и пообещал поддержать тех из них, кто досрочно вернется в Лондон.

«Я говорил с нашим послом в Москве и сотрудниками этим утром. Они прекрасно выполняют свою работу в трудных обстоятельствах, и мы должны гордиться их неустанной приверженностью службе, интересам Британии за рубежом. Теперь мои приоритеты состоят в поддержке сотрудников, которые возвращаются в Великобританию», — написал глава Форин-офиса в Twitter.

I spoke with our Ambassador in Moscow & staff this morning. They do a great job in difficult circumstances and we should be proud of their tireless commitment to serving UK interests overseas. My priority now is supporting those staff @UKinRussia returning to the UK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 17 марта 2018 г.

Британские дипломаты в течение недели вернутся на родину в связи с ответными мерами Москвы на аналогичный демарш Лондона.

Отношения России и Великобритании ухудшились после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к этому преступлению.

Среди ответных мер МИД РФ объявил о закрытии Британского совета в России и отзыве согласия на открытие генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Несмотря на охлаждение отношений, ведомство Джонсона официально сообщило, что Великобритания не заинтересована в полном прекращении диалога с Россией.