Джонсон гордится работой посольства в Москве и поддержит высланных

Глава МИД Британии Борис Джонсон призвал гордиться британскими дипломатами, работающими в Москве, и пообещал поддержать тех из них, кто досрочно вернется в Лондон.

«Я говорил с нашим послом в Москве и сотрудниками этим утром. Они прекрасно выполняют свою работу в трудных обстоятельствах, и мы должны гордиться их неустанной приверженностью службе, интересам Британии за рубежом. Теперь мои приоритеты состоят в поддержке сотрудников, которые возвращаются в Великобританию», — написал глава Форин-офиса в Twitter.

I spoke with our Ambassador in Moscow & staff this morning. They do a great job in difficult circumstances and we should be proud of their tireless commitment to serving UK interests overseas. My priority now is supporting those staff @UKinRussia returning to the UK