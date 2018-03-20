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Разработчик «Новичка» предположил, что Скрипаля могли отравить сами британцы

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли британские специалисты, поскольку технология производства отравляющего вещества «Новичок» доступна для профессионалов.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.

По его словам, можно определить, чем конкретно был отравлен экс-полковник.

«Конечно, все можно определить. И совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери», — сказал Ринк.

По словам специалиста, британцам доступна технология создания «Новичка».

«Для профессионалов она общедоступная… Любая фармкoрпорация, любая химическая корпорация способна это сделать в своих лабораториях», — сказал разработчик.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. По словам британских властей, для этого было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое разработала российская военная разведка, каких-либо доказательств данных обвинений Лондон не предоставил. Президент Владимир Путин опроверг причастность России к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

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