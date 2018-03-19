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Путин отметил бездоказательность обвинений в адрес РФ по «делу Скрипаля»

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Фото: TASS/Zuma/Wei Lianglei
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Президент России Владимир Путин отметил бездоказательность предъявляемых России обвинений по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Затронут также инцидент в Солсбери. С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося», — информирует пресс-служба Кремля.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в парке Солсбери 4 марта. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Британские власти полагают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработала российская военная разведка.

При этом глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон хотел бы расследовать «дело Скрипаля» совместно с Россией, однако британская сторона отказалась предоставить сотрудникам российского посольства в Лондоне доступ к пострадавшему.

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