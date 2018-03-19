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В Лондоне обсудят новые шаги в отношении РФ

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Фото: REUTERS/Simon Dawson/Pool
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Возможные новые шаги в отношении России обсудит Совет национальной безопасности Великобритании 20 марта, передает ТАСС со ссылкой на Рейтер. Агентство отмечает, что представитель британского премьера Терезы Мэй сделал соответствующее заявление.

Ранее в субботу, 17 марта, МИД Великобритании сообщил о запланированном заседании Совета нацбезопасности страны. Уточнялось, что в ходе заседания будут обсуждаться дальнейшие шаги, которые Лондон может предпринять на высылку своих дипломатов из Москвы.

Лондон продолжает считать Москву причастной к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, отмечалось в заявлении британского МИДа.

В связи с событиями в Солсбери премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил о принятии зеркальных мер в отношении Великобритании и объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников британского посольства. Высылаемые российские дипломаты покинут Лондон 20 марта спецрейсом.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта.

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