Высылаемые российские дипломаты покинут Лондон 20 марта спецрейсом

Российские дипломаты, высылаемые в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, покинут Лондон 20 марта спецрейсом. Об этом в понедельник, 19 марта, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

В связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил о принятии зеркальных мер в отношении Великобритании и объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников британского посольства. Им предписано в недельный срок покинуть территорию России.

18 марта президент РФ Владимир Путин опроверг причастность России к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Он подчеркнул, что у РФ нет такого вещества, о котором говорит британская сторона — всё химическое оружие в стране уничтожено.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта.