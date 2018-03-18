Джонсон заявил о готовности допустить Россию к расследованию «дела Скрипаля»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна хотела бы расследовать отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери совместно с российской стороной.

«Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни», — сказал он в интервью BBC, передает «РИА Новости».

Ведущий попытался уточнить, предоставит ли Британия доступ Москве к материалам расследования. Джонсон ответил, что Лондон готов к этому.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось», — отметил министр.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. По словам британских властей, они были отравлены при помощи вещества «Новичок».

Россия неоднократно заявляла о готовности помочь в расследовании инцидента, но Москве отказали в доступе к информации. Кроме определенных лиц, никто не знает, в каком состоянии и где сейчас находятся пострадавшие.