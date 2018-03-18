Великобритания отказалась предоставить доступ к Сергею Скрипалю

Британская сторона отказалась предоставить сотрудникам российского посольства в Лондоне доступ к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, отравленному в английском Солсбери 4 марта. Решение было мотивировано тем, что он является британским подданным, сообщили 18 марта в дипмиссии.

«Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — цитирует сотрудников посольства ТАСС.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в начале марта. После этого в Великобритании начали говорить о якобы причастности росийских властей к отравлению. При этом никаких подтверждений данным обвинениям представлено не было.

12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. В ответ на это российский МИД объявил о высылке 23 сотрудников британского посольства в Москве.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает данные меры «бесполезными». По его словам, это лишит россиян возможности изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз.