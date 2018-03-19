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В Кремле рассказали о «клеветническом потоке» со стороны Великобритании

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения британских властей в якобы причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. По его словам, в данном случае речь идет о «безосновательном клеветническим потоке» со стороны руководства Великобритании, а не обострении отношений с Западом в целом.

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«Нам понятна, скажем так, солидарность и евроатлантическая, и другая, но еще раз повторяю, рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», — сказал Песков в понедельник, 19 марта. 

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. По словам британских властей, для этого было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое разработала российская военная разведка. При этом каких-либо доказательств данных обвинений Лондон не предоставил.

18 марта Москва потребовала от Лондона начать реальное взаимодействие в расследовании покушения. После этого глава британского МИДа Борис Джонсон заявил о готовности допустить Россию к «делу Скрипаля». 

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