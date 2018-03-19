Польша может выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

Польша рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны вслед за Великобританией после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом пишет местное издание Gazeta Prawna.

Варшава также обсуждает введение в отношении Москвы санкций, дискуссии о которых начались еще на прошлой неделе, однако Польша откладывала их в связи с выборами президента в России.

По информации источников газеты, правительство Польши уверено, что лучшим вариантом были бы совместные действия на уровне Евросоюза против России.

По словам главы канцелярии правительства республики Михала Дворчика в эфире радио ZET, в настоящее время интенсивные консультации ведутся «на дипломатическом и политическом уровне» по вопросу реакции НАТО и ЕС на произошедшее в Солсбери.

«Мы знаем, что Великобритания выслала российских дипломатов, поэтому санкции такого типа могут приниматься во внимание. Мы говорим также и об экономических санкциях, о ряде других инициатив», — цитирует Дворчика телеканал «Звезда».

В понедельник, 19 марта, глава европейской дипломатии Федерика Могерини также заявила, что ЕС полностью солидарен с Великобританией в связи с «делом Скрипаля».

При этом официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал происходящее «безосновательным клеветническим потоком» со стороны руководства Великобритании, а не обострением отношений с Западом в целом. «Рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», — заявил он.

Ранее в марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом никаких доказательств глава кабмина не представила. После этого Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта принял зеркальные меры в отношении Великобритании и объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства королевства. Они должны в недельный срок покинуть территорию России.

Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил о готовности допустить Россию к «делу Скрипаля» после того, как в минувшее воскресенье Москва потребовала от Лондона начать реальное взаимодействие в расследовании покушения.