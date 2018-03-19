Могерини заявила о солидарности ЕС с Британией в связи с «делом Скрипаля»

Евросоюз полностью солидарен с Великобританией в связи с «делом Скрипаля», сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«У нас интенсивная повестка дня сегодня с министрами. В первую очередь мы послушаем (главу МИД) Бориса Джонсона по Солсбери. Совершенно ясна наша полная солидарность с Великобританией и наша крайняя обеспокоенность тем, что произошло», — сказала она журналистам перед советом министров иностранных дел стран Евросоюза. Ее слова приводит «РИА Новости».

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон объявил, что покушение организовали российские власти, не предъявив каких-либо доказательств. После этого Лондон принял решение о высылке 23 российских дипломатов, Москва пошла на ответный зеркальный шаг.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова принять участие в расследовании покушения, однако в этом нет заинтересованности британской стороны.