Прямой эфир
Сюжет:

Могерини заявила о солидарности ЕС с Британией в связи с «делом Скрипаля»

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз полностью солидарен с Великобританией в связи с «делом Скрипаля», сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

И снится нам отрава у дома
Почему Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Сергея Скрипаля

«У нас интенсивная повестка дня сегодня с министрами. В первую очередь мы послушаем (главу МИД) Бориса Джонсона по Солсбери. Совершенно ясна наша полная солидарность с Великобританией и наша крайняя обеспокоенность тем, что произошло», — сказала она журналистам перед советом министров иностранных дел стран Евросоюза. Ее слова приводит «РИА Новости».

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где в начале марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон объявил, что покушение организовали российские власти, не предъявив каких-либо доказательств. После этого Лондон принял решение о высылке 23 российских дипломатов, Москва пошла на ответный зеркальный шаг.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова принять участие в расследовании покушения, однако в этом нет заинтересованности британской стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин отверг причастность России к «делу Скрипаля»
Москва потребовала от Лондона реального сотрудничества по «делу Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017