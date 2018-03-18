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Москва потребовала от Лондона реального сотрудничества по «делу Скрипаля»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Москва потребовала от Лондона начать реальное взаимодействие в расследовании покушения на бывшего полковника ГРУ Серея Скрипаля и его дочь.

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«Вновь настоятельно требуем от Лондона прекратить заниматься политическим театром и вернуться в правовое поле, начать полноформатное взаимодействие по расследованию», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя последние высказывания главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, она посоветовала ему «вновь перечитать несколько дипломатических нот», направленных Москвой, сообщает ТАСС. Все предпринятые до сих пор действия Лондона «мы воспринимаем действительно с сарказмом», отметила Захарова.

Ранее в воскресенье, 18 марта, Джонсон заявил, что страна хотела бы расследовать «дело Скрипаля» совместно с российской стороной. Вместе с тем британская сторона отказалась предоставить сотрудникам российского посольства в Лондоне доступ к Скрипалю. Действия Лондона и британских спецслужб в «деле Скрипаля» являются «глобальным позором» Великобритании, заявили в этой связи в МИД России.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту и в нарушении суверенитета Великобритании. После этого Лондон принял решение о высылке 23 российских дипломатов, Москва ответила зеркально.

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