Прямой эфир

Путин назвал немыслимой версию о причастности РФ к покушению на Скрипаля

0
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владимир Путин заявил, что Россия не причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва не позволила бы себе подобные выходки накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

«Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо», — заявил глава государства во время пресс-конференции в избирательном штабе.

Путин также отметил, что экс-полковник ГРУ погиб бы сразу, если было бы использовано отравляющее боевое вещество.

Президент добавил, что Москва готова принять участие в расследовании покушения на Скрипаля, однако в этом нет заинтересованности британской стороны.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что за покушением на бывшего полковника ГРУ стоит Россия. Лондон до сих пор не предъявил каких-либо доказательств. Тем не менее позицию британских властей поддержали многие западные государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва потребовала от Лондона реального сотрудничества по «делу Скрипаля»
В МИД России «дело Скрипаля» назвали провалом британских спецслужб

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017