Путин назвал немыслимой версию о причастности РФ к покушению на Скрипаля

Владимир Путин заявил, что Россия не причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва не позволила бы себе подобные выходки накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

«Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо», — заявил глава государства во время пресс-конференции в избирательном штабе.

Путин также отметил, что экс-полковник ГРУ погиб бы сразу, если было бы использовано отравляющее боевое вещество.

Президент добавил, что Москва готова принять участие в расследовании покушения на Скрипаля, однако в этом нет заинтересованности британской стороны.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что за покушением на бывшего полковника ГРУ стоит Россия. Лондон до сих пор не предъявил каких-либо доказательств. Тем не менее позицию британских властей поддержали многие западные государства.