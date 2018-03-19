Прямой эфир
Сюжет:

Евросоюз принял мнение Лондона о причастности РФ к событиям в Солсбери

0
Фото: REUTERS/Frank Augstein
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Евросоюза распространил заявление, в котором говорится о серьезном отношении глав МИД ЕС к мнению Лондона, что за нападением в Солсбери с высокой долей вероятности стоит Российская Федерация.

Отмечается, что главы МИД ЕС чрезвычайно серьезно восприняли мнение Великобритании, передает ТАСС.

«Евросоюз чрезвычайно серьезно воспринял заявление правительства Соединенного Королевства, что это Российская Федерация с высокой вероятностью несет ответственность», — сообщается в заявлении ЕС.

Ранее в понедельник, 19 марта, в Кремле рассказали о «клеветническом потоке» со стороны Великобритании. 

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. По словам британских властей, для этого было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое разработала российская военная разведка, каких-либо доказательств данных обвинений Лондон не предоставил. Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удивлены формулировками типа «по всей видимости», которые применяет Великобритания в обвинениях против России.

Президент Владимир Путин опроверг причастность России к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Могерини заявила о солидарности ЕС с Британией в связи с «делом Скрипаля»
Эксперты ОЗХО подключатся к расследованию «дела Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017