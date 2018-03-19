Евросоюз принял мнение Лондона о причастности РФ к событиям в Солсбери

Совет Евросоюза распространил заявление, в котором говорится о серьезном отношении глав МИД ЕС к мнению Лондона, что за нападением в Солсбери с высокой долей вероятности стоит Российская Федерация.

Отмечается, что главы МИД ЕС чрезвычайно серьезно восприняли мнение Великобритании, передает ТАСС.

«Евросоюз чрезвычайно серьезно воспринял заявление правительства Соединенного Королевства, что это Российская Федерация с высокой вероятностью несет ответственность», — сообщается в заявлении ЕС.

Ранее в понедельник, 19 марта, в Кремле рассказали о «клеветническом потоке» со стороны Великобритании.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. По словам британских властей, для этого было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое разработала российская военная разведка, каких-либо доказательств данных обвинений Лондон не предоставил. Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удивлены формулировками типа «по всей видимости», которые применяет Великобритания в обвинениях против России.

Президент Владимир Путин опроверг причастность России к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.