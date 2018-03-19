Эксперты ОЗХО подключатся к расследованию «дела Скрипаля»

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в Великобританию в понедельник, 19 марта. Они будут исследовать образцы вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Специалисты ОЗХО возьмут собственные образцы: пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, который он посещал, а также пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы пострадавших, передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон объявил, что покушение на бывшего полковника ГРУ организовали российские власти.

Британские власти указывали, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработала российская военная разведка. При этом каких-либо доказательств Лондон не предоставил.