Прямой эфир
Сюжет:

Австрия призвала подождать с оценками в адрес России по «делу Скрипаля»

0
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австрия намерена дождаться итогов расследования при участии ОЗХО и не будет до тех пор заявлять о причастности России к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль перед заседанием совета, передает РБК.

И снится нам отрава у дома
Почему Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Сергея Скрипаля

«Мы считаем, что эксперты должны провести всесторонний анализ и представить результаты исследования, прежде чем начнутся всевозможные обвинения, оценки и осуждения», — сказала дипломат.

Она добавила, что Евросоюз обсуждает совместную резолюцию по «делу Скрипаля», но Австрия «исходит из того, что нужно изложить обстоятельства дела при участии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и всех заинтересованных сторон».

19 марта Совет Евросоюза распространил заявление, в котором говорится о серьезном отношении глав МИД ЕС к мнению Лондона о том, что за нападением в Солсбери с высокой долей вероятности стоит Российская Федерация.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. Британские власти полагают, что для этого было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое разработала российская военная разведка, однако каких-либо доказательств данных обвинений Лондон не предоставил. Президент Владимир Путин опроверг причастность России к покушению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты ОЗХО подключатся к расследованию «дела Скрипаля»
Могерини заявила о солидарности ЕС с Британией в связи с «делом Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017