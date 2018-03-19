Австрия призвала подождать с оценками в адрес России по «делу Скрипаля»

Австрия намерена дождаться итогов расследования при участии ОЗХО и не будет до тех пор заявлять о причастности России к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль перед заседанием совета, передает РБК.

«Мы считаем, что эксперты должны провести всесторонний анализ и представить результаты исследования, прежде чем начнутся всевозможные обвинения, оценки и осуждения», — сказала дипломат.

Она добавила, что Евросоюз обсуждает совместную резолюцию по «делу Скрипаля», но Австрия «исходит из того, что нужно изложить обстоятельства дела при участии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и всех заинтересованных сторон».

19 марта Совет Евросоюза распространил заявление, в котором говорится о серьезном отношении глав МИД ЕС к мнению Лондона о том, что за нападением в Солсбери с высокой долей вероятности стоит Российская Федерация.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. Британские власти полагают, что для этого было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое разработала российская военная разведка, однако каких-либо доказательств данных обвинений Лондон не предоставил. Президент Владимир Путин опроверг причастность России к покушению.