Расследование по «делу Скрипаля» займет много месяцев

Расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может занять несколько месяцев. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на коммюнике Скотленд-Ярда.

«Это одно из самых масштабных и самых сложных расследований, которым занималось британское контртеррористическое подразделение полиции, и мы благодарим общественность за ее неубывающую поддержку. Весьма вероятно, что расследование займет много месяцев», - сказано в сообщении.

Несмотря на то, что Великобритания не связывает инцидент с терроризмом, расследование дела находится в ведении контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. Как отмечается в заявлении, данное подразделение обладает наибольшим опытом и возможностями в расследовании сложнейших преступлений.

Всего в следственных мероприятиях задействованы около 250 экспертов по борьбе с терроризмом. На данный момент отсмотрено 4 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения, собраны около 800 улик, взяты показания у примерно 400 свидетелей. Обыски проводятся на открытых пространствах, в коммерческих и жилых помещениях, осматриваются транспортные средства.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери 4 марта. Их госпитализировали в критическом состоянии. Британские власти полагают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным российской военной разведкой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лондону придется либо подкрепить данные обвинения хоть какими-то доказательствами, либо принести извинения.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил бездоказательность подобных обвинений и опроверг причастность России к данному инциденту. Глава государства подчеркнул, что у Москвы нет того вещества, которым был отравлен Скрипаль, напомнив, что всё химическое оружие в стране было уничтожено.

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