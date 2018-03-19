Постпред РФ при ЕС назвал скандал с отравлением Скрипаля способом отвлечь от Brexit

Скандал с отравлением бывшего экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери является способом отвлечь от трудностей, связанных с внешней политикой Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова.

«Если говорить о тех мотивах, которые могли стоять за такой линией поведения, то, я думаю, каждому непредвзятому наблюдателю нынешняя ситуация покажется более чем странной... Уж слишком много совпадений. Думаю, такую линию можно объяснить рядом политических факторов: британское правительство испытывает в последнее время немалые трудности на переговорах с ЕС по Brexit», — отметил он.

Чижов также рассказал, что правительство консерваторов оказалось неспособно обеспечить себе большинство голосов на выборах, а также власти не смогли оправдать ожиданий британского общества во внутриполитических делах.

Ранее в департаменте информации и печати МИД России прокомментировали заявление Совета Евросоюза в связи с отравлением Скрипаля. По мнению российского министерства, данное заявление является спекулятивным и бездоказательным.

Президент России Владимир Путин также опроверг обвинения в причастности РФ к отравлению Скрипаля и его дочери.