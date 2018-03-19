Посла России вызовут в МИД Швеции в связи с «делом Скрипаля»

Посла России вызовут в МИД Швеции в связи с предположением Москвы о том, что химическое вещество, которым в британском Солсбери отправили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могло быть изготовлено в королевстве, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу шведского МИДа.

Дипломата вызовут завтра, во вторник, 20 марта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о нападении на Скрипаля, отметила, что химическое вещество (по предположению британских властей — «Новичок«) вероятнее всего было изготовлено в тех странах, «которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». Захарова отметила, что в числе таких государств Чехия, Швеция, Словакия и Великобритания.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта.

18 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна хотела бы расследовать «дело Скрипаля» совместно с Россией, однако британская сторона отказалась предоставить сотрудникам российского посольства в Лондоне доступ к Скрипалю.

19 марта Совет Евросоюза распространил заявление, в котором говорится о серьезном отношении глав МИД ЕС к мнению Лондона о том, что за нападением в Солсбери с высокой долей вероятности стоит Российская Федерация. Президент Владимир Путин опроверг причастность России к покушению.

Австрия также призвала дождаться итогов расследования при участии ОЗХО и не делать преждевременных заявлений о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея Скрипаля