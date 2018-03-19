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Скотленд-Ярд заявил об отсутствии связи «дела Скрипаля» с удушением Глушкова

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Связи между отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и смертью соратника Бориса Березовского, Николая Глушкова в Скотланд-Ярде не обнаружил. Соответствующее заявление сделал глава отдела полиции Лондона по борьбе с терроризмом Кларк Джарретт.

Глава отдела полиции подчеркнул, что ничего такого, что указывало бы на связь покушений на убийство в Солсбери, пока в ходе расследования не обнаружено. Он также заверил жителей района Нью-Молден, где проживал Глушков, «что никакой угрозы общественному здоровью в связи с данным расследованием нет», — цитирует «РИА Новости» заявление Джарретта.

Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились после инцидента с отравленем экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждению британской стороны, не подкрепленному никакими доказательствами, к отравлению отца и дочери неким нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» якобы причастна Россия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в связи с этим о высылке из страны 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия свою причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает, предлагая сотрудничество в расследовании.

Николай Глушков, заочно осужденный к восьми годам колонии в России за хищения у компании «Аэрофлот», скончался в Лондоне 12 марта. Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировали как убийство. По версии британского следствия, Глушкова могли задушить собачьим поводком, передает RT.

В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства Глушкова. Расследование продолжается.

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