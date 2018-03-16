Прямой эфир

Смерть Глушкова наступила в результате «сдавливания шеи»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/i-Images/Dinendra Haria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смерть компаньона Бориса Березовского Николая Глушкова наступила в результате «сдавливания шеи», сообщили в пресс-службе полиции Великобритании.

«Вскрытие началось в четверг, 15 марта, отчет патологоанатома мы получили сегодня, в пятницу, 16 марта. Причиной смерти в отчете указано сдавливание шеи», – говорится в заявлении полиции.

На данном этапе расследования полиция не видит связи смерти Глушкова с покушением на убийство в Солсбери. Также нет доказательств, что он был отравлен, отмечается в сообщении.

Ранее уголовное дело по факту убийства Глушкова возбудил Следственный комитет Российской Федерации.

Предприниматель и соратник Бориса Березовского Николай Глушков скончался в Лондоне 12 марта. В 1990-е годы он занимал должности заместителя руководителя компаний «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали основную версию смерти Глушкова в Лондоне
Россия запросила у Британии информацию по расследованию смерти Глушкова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017