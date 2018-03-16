Смерть Глушкова наступила в результате «сдавливания шеи»
Смерть компаньона Бориса Березовского Николая Глушкова наступила в результате «сдавливания шеи», сообщили в пресс-службе полиции Великобритании.
«Вскрытие началось в четверг, 15 марта, отчет патологоанатома мы получили сегодня, в пятницу, 16 марта. Причиной смерти в отчете указано сдавливание шеи», – говорится в заявлении полиции.
На данном этапе расследования полиция не видит связи смерти Глушкова с покушением на убийство в Солсбери. Также нет доказательств, что он был отравлен, отмечается в сообщении.
Ранее уголовное дело по факту убийства Глушкова возбудил Следственный комитет Российской Федерации.
Предприниматель и соратник Бориса Березовского Николай Глушков скончался в Лондоне 12 марта. В 1990-е годы он занимал должности заместителя руководителя компаний «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот».