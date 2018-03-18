В Госдуме не поверили в обещания предоставить России доступ к «делу Скрипаля»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что не верит в обещания министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона предоставить российским властям доступ к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Не верю ни одному слову Лондона, они опять будут врать. Они СМИ говорят «допускаем», а это допущение будет выглядеть смешно и комично. Мы это всё уже проходили», — цитирует депутата «РИА Новости».

Ранее Джонсон заявил, что страна хотела бы расследовать инцидент совместно с российской стороной. Также это касается дела о смерти российского бизнесмена Николая Глушкова, тело которого было обнаружено в его лондонском доме 12 марта.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Россия неоднократно заявляла о готовности помочь в расследовании инцидента, но Москве отказали в доступе к информации. Кроме определенных лиц, никто не знает, в каком состоянии и где сейчас находятся пострадавшие.

15 марта Луговой сообщил, что эта провокация Великобритании против России может послужить началом для более крупных антироссийских акций.