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МИД предложил послам иностранных государств в РФ обсудить «дело Скрипаля»

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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МИД России пригласил послов иностранных государств в стране обсудить дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Встреча назначена на 21 марта, пишет RT.

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«Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», — цитирует «РИА Новости» официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Сотрудники российского ведомства планируют донести до иностранных коллег точку зрения Москвы по делу об отравлении Скрипаля.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери. Инцидент произошел 4 марта. Власти Великобритании заявили, что для их отравления использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». В его применении Лондон обвинил Россию.

Президент России Владимир Путин опроверг причастность России к отравлению Скрипаля, а также указал на бездоказательность обвинений со стороны Великобритании.

В МИД РФ также заявили, что продолжают ждать от Лондона объяснений о дальнейших действиях по «делу Скрипаля». По мнению ведомства, данный случай является «масштабнейшей провокационной акцией».

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