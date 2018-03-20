МИД Чехии вызвал российского посла по «делу Скрипаля»

Посла РФ в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД страны в связи с заявлением российской стороны о возможном чешском происхождении нервно-паралитического вещества, использованного в инциденте с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Встреча назначена на среду. Об этом внешнеполитическое ведомство Чехии сообщает в Twitter.

«На первую половину дня завтра (21 марта. — Ред.) в МИД Чехии вызван посол Российской Федерации Александр Владимирович Змеевский, чтобы он нам объяснил лживое заявление российской стороны», — цитирует текст RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, могло быть разработкой Великобритании, Словакии, Чехии или Швеции. По словам дипломата, в СССР и России никогда не проводились исследования под прямым либо кодовым названием «Новичок».

Власти Великобритании утверждают, что российская сторона причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее британский дипломат в отставке Крейг Мюррей рассказал, что власти страны оказывали давление на группу ученых, изучавших нервно-паралитическое вещество А-234, которым предположительно был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.