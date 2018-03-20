«Сакральной жертвой» назвал Скрипаля ветеран «Альфы» Сергей Гончаров

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль стал так называемой «сакральной жертвой». Об этом во вторник на пресс-конференции заявил президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По словам Гончарова, если бы не нынешний скандал, никто бы не узнал, кто такой Скрипаль. «В Великобритании есть более значимые наши враги: господин Гордиевский, господин Калугин. Но их никто не трогает. Считаю, что Скрипаль — сакральная жертва, он должен был стать крайним», — цитирует президента ассоциации НСН.

Гончаров задал два вопроса: почему Скрипаля не отравили в России, если Лондон считает Москву виновной в произошедшем, и что он такое знал, чтобы уничтожать его.

Ветеран «Альфы» высказал мнение, что это была провокация, заранее спланированная западными спецслужбами. В эту коалицию вошли государства, где ярка антироссийская риторика — Великобритания и Германия.

Портал iz.ru напоминает, что 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. Британские власти считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным российской военной разведкой. Они продолжают бездоказательно обвинять Россию в покушении на убийство Скрипаля.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник в военной научно-технологической лаборатории «Портон-Даун» приступили к анализу вещества, использованного при отравлении Скрипаля и его дочери.