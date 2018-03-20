ОЗХО начала анализ использованного при отравлении Скрипаля вещества

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшие в военную научно-технологическую лабораторию «Портон-Даун», приступили к анализу вещества, использованного при отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

До прибытия в исследовательский центр инспекторы побывали также на месте происшествия в городе Солсбери, где взяли пробы яда, сообщает телеканал Sky News.

Лаборатория «Портон-Даун» находится всего в нескольких километрах от торгового центра, возле которого Скрипалю и его дочери стало плохо, однако ранее эта информация почти не появлялась в зарубежных СМИ.

Власти Великобритании продолжают бездоказательно обвинять Россию в покушении на убийство Скрипаля, заявляя, что именно наша страна якобы разработала ставшее причиной отравления экс-полковника нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Москва многократно опровергала подобные предположения, напоминая о том, что всё химическое оружие в России было уничтожено под контролем ОЗХО, а новое не производилось.

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что Россия не разрабатывает и не хранит отравляющие вещества «Новичок», но полагает, что британским следователям стоит провести проверку в лаборатории оружия массового поражения «Портон-Даун».

«Рекомендуется еэсовским партнерам начать с организации ознакомительного визита в правительственную лабораторию оружия массового поражения в британском Портон-Дауне, что в нескольких километрах от Солсбери», — сказано в документе.

Российское внешнеполитическое ведомство считает подобные бездоказательные обвинения Лондона попыткой отвлечь внимание британцев от неудач в переговорах по условиям Brexit, напоминает сайт kp.ru.