Лавров подтвердил участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ПМЭФ

Глава правительства Японии Синдзо Абэ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил в среду, 21 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

«Премьер-министр Абэ примет участие в качестве почетного гостя в Петербургском форуме в мае», – цитирует Лаврова ТАСС.

Кроме того, Абэ посетит церемонию открытия Года Японии в России которая состоится 26 мая в Большом Театре в Москве.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая.

14 марта Абэ отказался признать свою причастность к фальсификации документов при продаже участка государственной земли националистической организации, связанной с его супругой Акиэ Абэ.

Японские оппозиционные партии требуют отставки правительства во главе с Абэ после фальсификации документов, связанных с продажей госземли националистической организации «Моритомо гакуэн» по цене в семь раз дешевле рыночной.