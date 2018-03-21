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Лавров подтвердил участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ПМЭФ

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Глава правительства Японии Синдзо Абэ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил в среду, 21 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

«Премьер-министр Абэ примет участие в качестве почетного гостя в Петербургском форуме в мае», – цитирует Лаврова ТАСС.

Кроме того, Абэ посетит церемонию открытия Года Японии в России которая  состоится 26 мая в Большом Театре в Москве.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая. 

14 марта Абэ отказался признать свою причастность к фальсификации документов при продаже участка государственной земли националистической организации, связанной с его супругой Акиэ Абэ.

Японские оппозиционные партии требуют отставки правительства во главе с Абэ после фальсификации документов, связанных с продажей госземли националистической организации «Моритомо гакуэн» по цене в семь раз дешевле рыночной.

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