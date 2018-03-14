Абэ отверг обвинения в махинациях с земельным участком

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отрицает свою причастность к фальсификации документов при продаже участка государственной земли националистической организации, связанной с его супругой Акиэ Абэ.

«Я никогда не отдавал распоряжения о внесении изменений в документы. Если вы посмотрите на документы даже до того, как они были изменены, станет понятно, что мы с женой не были вовлечены», — подчеркнул Абэ в ходе выступления на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

Премьер добавил, что его жена также не делала никаких рекламных заявлений по поводу покупки земельного участка.

Как ранее писал портал iz.ru, японские оппозиционные партии требуют отставки правительстваhttps://iz.ru/718189/2018-03-10/iaponskaia-oppozitciia-trebuet-otstavki-pravitelstva-abe во главе с Абэ после фальсификации документов, связанных с продажей госземли националистической организации «Моритомо гакуэн» по цене в семь раз дешевле рыночной.