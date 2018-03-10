Прямой эфир

Минфин Японии признает обвинения оппозиции в подделке документов

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов Японии приняло решение признать факт фальсификации документов, связанных с продажей государственной земли по заниженным ценам. Информацию об этом обнародовали СМИ страны в субботу, 10 марта.

Скандал возник после того, как выяснилось, что националистическая организация «Моритомо гакуэн» собиралась открыть частную начальную школу и приобрела под нее участок земли в семь раз дешевле рыночной оценки, сообщает ТАСС.

Глава «Моритомо гакуэн» Ясунори Кагоикэ арестован за то, что обманным путем получил у властей префектуры субсидии на строительство зданий для образовательных учреждений.

Оппозиция утверждает, что к делу причастны министерство финансов и главное налоговое управление страны.

Пикантность ситуации еще и в том, что руководитель «Моритомо гакуэн» получил пожертвования от супруги премьера Японии Акиэ Абэ в размере 1 млн иен (около $9 тыс.)

В июле премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку министра обороны страны Томоми Инады, которая решила уйти в отставку после скандала из-за обнародования отчетов о деятельности сил самообороны Японии в Южном Судане. Как выяснилось, министерство пыталось скрыть само существование данных отчетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Японская оппозиция требует отставки правительства Абэ
Япония выступила за максимальное давление на КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017