Минфин Японии признает обвинения оппозиции в подделке документов

Министерство финансов Японии приняло решение признать факт фальсификации документов, связанных с продажей государственной земли по заниженным ценам. Информацию об этом обнародовали СМИ страны в субботу, 10 марта.

Скандал возник после того, как выяснилось, что националистическая организация «Моритомо гакуэн» собиралась открыть частную начальную школу и приобрела под нее участок земли в семь раз дешевле рыночной оценки, сообщает ТАСС.

Глава «Моритомо гакуэн» Ясунори Кагоикэ арестован за то, что обманным путем получил у властей префектуры субсидии на строительство зданий для образовательных учреждений.

Оппозиция утверждает, что к делу причастны министерство финансов и главное налоговое управление страны.

Пикантность ситуации еще и в том, что руководитель «Моритомо гакуэн» получил пожертвования от супруги премьера Японии Акиэ Абэ в размере 1 млн иен (около $9 тыс.)

В июле премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку министра обороны страны Томоми Инады, которая решила уйти в отставку после скандала из-за обнародования отчетов о деятельности сил самообороны Японии в Южном Судане. Как выяснилось, министерство пыталось скрыть само существование данных отчетов.