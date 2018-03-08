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Япония выступила за максимальное давление на КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Японии выступают за сохранение давления на Северную Корею, несмотря на то, что Пхеньян проявил готовность к диалогу с Сеулом. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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«Правительство Японии не видит смысла в диалоге ради диалога. Мы против того, чтобы вознаграждать Северную Корею только за ее слова о готовности к переговорам», — цитирует Абэ ТАСС

Премьер также напомнил, что прежние обязательства КНДР «в деле ликвидации ее ракетно-ядерной программы делались только ради выигрыша времени и постоянно нарушались».

6 марта власти Северной Кореи заявили, что страна готова приостановить ракетные и ядерные испытания и провести прямые переговоры с США. Также Пхеньян пообещал не применять вооружения любого вида против Южной Кореи. 

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