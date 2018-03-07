Трамп объявил о прогрессе в переговорах с КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил о достигнутом прогрессе в ходе переговоров представителей Южной Кореи и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Хозяин Белого дома пообещал, что скоро общественность узнает о том, что происходит, передает «Газета.ру».

Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что все заинтересованные стороны «впервые за много лет прикладывают значительные усилия», чтобы достичь прогресса.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018

«В переговорах с Северной Кореей предпринимаются попытки достичь прогресса. Все заинтересованные стороны впервые за много лет прикладывают значительные усилия», — написал он. Весь мир, по словам Трампа, «наблюдает и находится в ожидании».

Ранее Трамп позитивно оценил усилия Пхеньяна по переговорам с КНДР.

7 марта стало известно, что США ввели санкции против Северной Кореи за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата Ким Чен Ына.