Прямой эфир
Сюжет:

Трамп объявил о прогрессе в переговорах с КНДР

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Дональд Трамп заявил о достигнутом прогрессе в ходе переговоров представителей Южной Кореи и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Хозяин Белого дома пообещал, что скоро общественность узнает о том, что происходит, передает «Газета.ру».

Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что все заинтересованные стороны «впервые за много лет прикладывают значительные усилия», чтобы достичь прогресса.

«В переговорах с Северной Кореей предпринимаются попытки достичь прогресса. Все заинтересованные стороны впервые за много лет прикладывают значительные усилия», — написал он. Весь мир, по словам Трампа, «наблюдает и находится в ожидании».

Ранее Трамп позитивно оценил усилия Пхеньяна по переговорам с КНДР. 

7 марта стало известно, что США ввели санкции против Северной Кореи за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата Ким Чен Ына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп считает желание КНДР начать переговоры своей заслугой
КНДР откажется от ядерных и ракетных испытаний ради переговоров с США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017