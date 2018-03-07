Трамп объявил о прогрессе в переговорах с КНДР
Американский президент Дональд Трамп заявил о достигнутом прогрессе в ходе переговоров представителей Южной Кореи и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Хозяин Белого дома пообещал, что скоро общественность узнает о том, что происходит, передает «Газета.ру».
Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
Он уточнил, что все заинтересованные стороны «впервые за много лет прикладывают значительные усилия», чтобы достичь прогресса.
«В переговорах с Северной Кореей предпринимаются попытки достичь прогресса. Все заинтересованные стороны впервые за много лет прикладывают значительные усилия», — написал он. Весь мир, по словам Трампа, «наблюдает и находится в ожидании».
Ранее Трамп позитивно оценил усилия Пхеньяна по переговорам с КНДР.
7 марта стало известно, что США ввели санкции против Северной Кореи за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата Ким Чен Ына.