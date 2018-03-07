Сеульские маневры

В Южной Корее обсуждается идея снижения масштаба совместных военных маневров с Вашингтоном, заявили «Известиям» источники в минобороны и министерстве по делам объединения Республики Корея (РК). Как пояснил вице-мэр Сеула Юнь Чунь Бен, в РК опасаются, что проведение крупнейших в истории учений с США поставит под угрозу диалог с Северной Кореей, который начал выстраиваться только недавно. Прежде всего южнокорейцы не хотят, чтобы сорвалась намеченная на апрель встреча лидеров КНДР и РК — Ким Чен Ына и Му Чжэ Ина. Также Сеул пытается организовать прямые переговоры Северной Кореи и США. В Пентагоне «Известиям» заявили, что дата и подробности маневров будут объявлены не раньше 18 марта — когда закончатся Паралимпийские игры в Пхёнчхане.

Совместные учения Южной Кореи и США — ежегодное мероприятие, но в 2018-м они должны были стать самыми масштабными за всю историю военного сотрудничества двух стран. К участию планировалось привлечь 17 тыс. американских и 300 тыс. южнокорейских военных.

Но проанонсированная начальником Управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Еном встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, запланированная на апрель, может скорректировать как дату, так и масштаб маневров со Штатами. Кроме того, сегодня в Сеул из Пхеньяна должна вернуться высокопоставленная южнокорейская делегация, в состав которой входят глава президентского офиса по нацбезопасности Чон Ый Ен, замминистра по делам объединения Чун Хэ Сон и глава южнокорейской разведки Сунь Хун. По результатам переговоров в северокорейской столице, где чиновников из соседней страны лично принял Ким Чен Ын, прояснятся и детали дальнейших контактов с Севером.

Источник в минобороны Южной Кореи рассказал «Известиям», что в Сеуле сейчас всерьез задумываются над тем, чтобы сделать предстоящие учения с американцами «менее вызывающими», чтобы «не спугнуть» Пхеньян.

— Но надо дождаться итогов поездки делегации РК. До этого никаких финальных решений приниматься не будет, — подчеркнул источник.

То, что сокращение масштаба маневров обсуждается, «Известиям» подтвердил и собеседник в министерстве по делам объединения. Однако совсем отказываться от проведения этих учений, на чем настаивают в КНДР, Южная Корея вряд ли станет.

— Наверняка проведение маневров повлияет на настрой Пхеньяна на диалог. Но мы должны делать то, что должны, — заявил «Известиям» вице-мэр Сеула Юнь Чунь Бен.

При этом, как отметили источники «Известий» в политических кругах Сеула, ближайшие задачи, которые ставит перед собой руководство РК, — не допустить срыва межкорейского диалога, а также «настроить Север и США» на прямые переговоры. Как раз за этим южнокорейский политический «десант» и отправился в Пхеньян. По словам собеседников «Известий», сейчас крайне важно воспользоваться «олимпийской разрядкой» и нащупать возможности для диалога между США и КНДР. Кстати, ради приезда северокорейской олимпийской делегации на недавние Игры в Пхёнчхан администрация президента Муна убедила США повременить с ежегодными военными маневрами Южной Кореи и США у берегов Корейского полуострова.

В пресс-службе Пентагона «Известиям» заявили, что время и масштаб маневров будут объявлены не ранее завершения Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

— Было решено отложить начало совместных учений до окончания Олимпиады (включая Паралимпиаду, которая закончится 18 марта). Мы не будем объявлять даты и любую дополнительную информацию до окончания Игр, — сообщили в Пентагоне.

Впрочем, говоря о возможном диалоге Вашингтона и Пхеньяна, Сеул скорее выдает желаемое за действительное. Формально на данном этапе обе стороны не против разговора друг с другом, но есть ряд нюансов. Американцы готовы к диалогу, если Север возьмет на себя обязательства по денуклиаризации, Пхеньян — если США откажется от агрессивной риторики и предварительных условий.

Между тем в понедельник во время общения с иностранными журналистами глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что «денуклиаризация — конечная цель (Сеула)» и пока Пхеньян не демонстрирует особой заинтересованности в этом плане.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в беседе с «Известиями» подчеркнул: основная задача для Сеула — через снижение напряженности и нормализацию межкорейских отношений постепенно перейти к вопросу денуклеаризации Северной Кореи. Другое дело, что формат шестисторонних переговоров (КНДР, РК, Россия, КНР, США и Япония) подразумевает появление безъядерного статуса у всего Корейского полуострова, а не только КНДР.

Тем временем в территориальные воды РК постоянно заходят американские атомные подлодки и авианосцы, которые могут быть оснащены ракетами с ядерным зарядом. Кроме того, в маневрах участвуют и стратегические бомбардировщики B-52, B-1B, B-2, которые также могут быть оснащены ядерными боеголовками. Политолог напомнил, что в 1991 году США официально вывезли из Южной Кореи ядерное оружие, однако достоверно сказать, что его нет на американских базах на полуострове, нельзя. Ведь даже южнокорейцы могут посетить данные объекты только по приглашению командующего базы или командующего американскими войсками в стране, а «ротация оружия происходит в закрытом режиме, и южнокорейские представители не могут его досматривать».

Впрочем, Сеул не теряет надежды достичь того, что многим пока кажется почти невыполнимым. И сокращение масштаба маневров вполне может стать первым шагом на долгом пути к нормализации на Корейском полуострове.