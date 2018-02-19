Прямой эфир
Сюжет:

КНДР обвинила США в попытках помешать улучшению отношений с Южной Кореей

0
Фото: REUTERS/Mike Segar
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

КНДР предостерегла США от возобновления военных учений с Южной Кореей и обвинила Вашингтон в попытках разрушить межкорейские отношения. Соответсвующие заявления опубликованы в северокорейской газете Rodong.

«С самого начала США не хотели улучшения отношений между Югом и Севером… США поступают неправильно, пытаясь разрушить атмосферу улучшающихся отношений между КНДР и Южной Кореей, умышленно нагнетая ситуацию», — говорится в статье.

По данным издания, США перекидывают «войска и стратегические силы на Корейский полуостров и соседние территории».

«США намерены положить конец наметившемуся улучшению межкорейских отношений сразу после того, как погаснет Олимпийский огонь. Вашингтон поднимает шумиху о том, что военные учения с Сеулом непременно должны возобновиться сразу после окончания Олимпийских игр в Пхёнчхане», — подчеркивает газета.

Также в статье ответственность за разделение Кореи возложена на Вашингтон.

«Если бы не США, наш народ не испытывал бы горечь расового и этнического противостояния на протяжении десятилетий, а объединение нации уже было бы достигнуто нашими собственными усилиями. Если атмосфера потепления межкорейских отношений и улучшение ситуации на Корейском полуострове будут разрушены, вся ответственность будет полностью на США», — пишут журналисты издания.

Потепление в отношениях Сеула и Пхеньяна наметилось в начале 2018 года, когда состоялся первый раунд переговоров на высоком уровне за последние три года. Стороны договорились об участии КНДР в Олимпиаде и даже объединении женской хоккейной команды.

На открытие Игр в Пхёнчхан прибыла сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон и формальный глава КНДР Ким Ен Нам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский сенатор исключил «превентивную политику» в отношении КНДР
Посол Южной Кореи назвал условие визита президента страны в КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017