КНДР обвинила США в попытках помешать улучшению отношений с Южной Кореей

КНДР предостерегла США от возобновления военных учений с Южной Кореей и обвинила Вашингтон в попытках разрушить межкорейские отношения. Соответсвующие заявления опубликованы в северокорейской газете Rodong.

«С самого начала США не хотели улучшения отношений между Югом и Севером… США поступают неправильно, пытаясь разрушить атмосферу улучшающихся отношений между КНДР и Южной Кореей, умышленно нагнетая ситуацию», — говорится в статье.

По данным издания, США перекидывают «войска и стратегические силы на Корейский полуостров и соседние территории».

«США намерены положить конец наметившемуся улучшению межкорейских отношений сразу после того, как погаснет Олимпийский огонь. Вашингтон поднимает шумиху о том, что военные учения с Сеулом непременно должны возобновиться сразу после окончания Олимпийских игр в Пхёнчхане», — подчеркивает газета.

Также в статье ответственность за разделение Кореи возложена на Вашингтон.

«Если бы не США, наш народ не испытывал бы горечь расового и этнического противостояния на протяжении десятилетий, а объединение нации уже было бы достигнуто нашими собственными усилиями. Если атмосфера потепления межкорейских отношений и улучшение ситуации на Корейском полуострове будут разрушены, вся ответственность будет полностью на США», — пишут журналисты издания.

Потепление в отношениях Сеула и Пхеньяна наметилось в начале 2018 года, когда состоялся первый раунд переговоров на высоком уровне за последние три года. Стороны договорились об участии КНДР в Олимпиаде и даже объединении женской хоккейной команды.

На открытие Игр в Пхёнчхан прибыла сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон и формальный глава КНДР Ким Ен Нам.