Посол Южной Кореи назвал условие визита президента страны в КНДР

Визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР возможен после двусторонних военных консультаций, если Северная Корея изменит свою позицию.

Об этом заявил посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын, отметив, что Сеул уже предложил Пхеньяну провести консультации.

«Мы уже им это предложили. Это всё должно быть поэтапно», — приводит «Интерфакс» слова дипломата.

Как сообщал портал iz.ru, оппозиционные партии Южной Кореи ранее выступили с критикой намерения президента нанести визит в КНДР и встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Представители оппозиции подчеркнули, что если визит «не будет связан с обсуждением условий денуклеаризации Севера, он превратится в поездку для празднования успеха ядерной программы».

Подробная информация о ситуации на Корейском полуострове и ядерных испытаниях Пхеньяна доступна в сюжете портала iz.ru.