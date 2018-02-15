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Посол Южной Кореи назвал условие визита президента страны в КНДР

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР возможен после двусторонних военных консультаций, если Северная Корея изменит свою позицию.

Об этом заявил посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын, отметив, что Сеул уже предложил Пхеньяну провести консультации. 

«Мы уже им это предложили. Это всё должно быть поэтапно», — приводит «Интерфакс» слова дипломата. 

Как сообщал портал iz.ru, оппозиционные партии Южной Кореи ранее выступили с критикой намерения президента нанести визит в КНДР и встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Представители оппозиции подчеркнули, что если визит «не будет связан с обсуждением условий денуклеаризации Севера, он превратится в поездку для празднования успеха ядерной программы».

Подробная информация о ситуации на Корейском полуострове и ядерных испытаниях Пхеньяна доступна в сюжете портала iz.ru. 

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