Оппозиция Южной Кореи возражает против поездки президента в КНДР

Оппозиционные партии Южной Кореи выступили против проведения саммита с участием президента страны Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявили представители партий в ходе дебатов в парламенте.

«Визит Мун Чжэ Ина в Пхеньян, если он не будет связан с обсуждением условий денуклеаризации Севера, превратится в поездку для празднования успеха ядерной программы и будет квалифицироваться как действия, выгодные для вражеской стороны», — цитирует представителя Корейской партии свободы Чан Чжэ Вона агентство ТАСС.

Он упрекнул Мун Чжэ Ина в том, что при общении с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чжон президент ни разу не поднял тему ядерного разоружения КНДР.

Лидер консервативной партии «Парын» Ю Сон Мин также высказался против проведения двухстороннего саммита до решения ядерной проблемы КНДР.

«В первую очередь президенту необходимо ввести максимально жесткие санкции и продолжать оказывать давление на Север, провести после Олимпиады совместные военные маневры с США, но при этом убедить Вашингтон пока не использовать военную силу в отношении Пхеньяна», — заявил депутат.

Напомним, ранее Ким Е Чжон, занимающая должность замначальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, передала предложение от лидера КНДР Ким Чен Ына президенту Республики Корея провести двусторонний саммит в Пхеньяне. Южнокорейский лидер пообещал подумать о визите «после необходимых приготовлений».

Также после визита Ким Е Чжон оставила запись в гостевой книге, где отметила, что ждет сближения Пхеньяна и Сеула.