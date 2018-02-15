Корея сближает

Решение северокорейской проблемы и совместная борьба с терроризмом могут стать отправными точками для выхода российско-американских отношений из кризиса. Об этом «Извес­тиям» рассказали в посольстве США в РФ, прокомментировав недавнее заявление спикера Госдепартамента Хизер Нойерт о желании «отстроить заново» взаимодействие с Москвой. Однако ключевым условием нормализации диалога по-прежнему остается урегулирование конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря посольства Марии Олсон, Вашингтон хотел бы «иметь конструктивные отношения» с Москвой на основе взаимных интересов. Эксперты уверены, что Россия и Штаты имеют наибольшие шансы прийти к общему знаменателю именно в вопросе северокорейского урегулирования.

Администрация президента Дональда Трампа неоднократно на различных уровнях заявляла о желании наладить конструктивный диалог с РФ и вывести двусторонние связи из кризиса. Одна только фраза американского лидера о намерении «поладить с Россией» несколько раз облетела передовицы мировых СМИ. Однако реально задать отношениям двух держав позитивное направление мешает антироссийский лейтмотив внутренней политики США. Тем не менее регулярные заявления о намерениях всё же вселяют определенный оптимизм. Так, недавно спикер Госдепартамента Хизер Нойерт вновь заверила, что Вашингтон хочет «отстроить заново» отношения с Москвой.

Настрой на диалог с РФ администрация Дональда Трампа не скрывала с самого начала своей работы, отметила в беседе с «Известиями» пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.

— С первых дней мы были предельно откровенными: мы бы предпочли иметь конструктивные отношения с Россией, основывающиеся на сотрудничестве и общих интересах, — заявила американский дипломат.

Она напомнила, что ранее посол США Джон Хантсман говорил: «Дорога к улучшению отношений проходит через Украину». Глава американской миссии в России заявлял, что залог нормализации диалога — это реализация Минских соглашений и прекращение конфликта на востоке Украины.

— Другие сферы [сотрудничества, с которых РФ и США могли бы начать выход из кризиса] включают Сирию, КНДР, борьбу с ИГИЛ, «Аль-Каидой», «Талибаном» (организации запрещены в РФ. — «Известия») и другими террористическими группировками. Это не раз подчеркивалось официальными лицами США, — сказала «Известиям» Мария Олсон.

Проблема заключается в том, что на украинском направлении Москва и Вашингтон по-прежнему находятся на разных полюсах. Несмотря на активизацию контактов в формате «спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер — помощник президента РФ Владислав Сурков», пока никаких прорывных решений принято не было. При этом урегулирование конфликта в Донбассе может стать своего рода панацеей от лихорадки в отношениях России и Запада.

Директор центра военно-политического анализа Hudson Institute Ричард Вайц в беседе с «Известиями» отметил, что разрешение украинского кризиса «имеет решающее значение для нормализации диалога Москвы с Западом в целом». По его словам, «прочное мирное соглашение остается необходимым условием для снятия санкций США и ЕС в адрес России, а значит, и примирения РФ и Запада».

Однако куда более реально остановить развитие кризиса в российско-американских отношениях, а затем выйти и на траекторию роста поможет компромисс по ядерной проблеме КНДР, считает эксперт. Искать отправную точку всегда эффективнее там, где при всех разногласиях совпадает конечная цель. Получив таким образом необходимое ускорение, можно приступать и к более запутанным проблемам.

Профессор международной политики Школы права и дипломатии имени Флетчера (Университет Тафтса) Дэниел Дрезнер считает, что, помимо урегулирования обстановки на Корейском полуострове и вопросов нераспространения, необходимо совместно работать и на сирийском направлении.

— Если северокорейский вопрос является наиболее плодотворной областью для сотрудничества, то сирийское урегулирование нуждается в более быстрой реакции, —заявил «Известиям» американский политолог.

По мнению Ричарда Вайца, после публикации администрацией Дональда Трампа новой ядерной доктрины приоритетным направлением должно также стать возобновление российско-американских переговоров о продлении соглашения по СНВ «или заключение нового ядерного договора, который бы снял разногласия по ДРСМД».

— Москве и Вашингтону необходимо вместе с другими тремя ядерными державами — Великобританией, Францией и Китаем — урегулировать спор по поводу ядерной сделки с Ираном, выработать совместный подход к предстоящей конференции по рассмотрению действия ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), а также удвоить усилия по прекращению северокорейской ядерной программы, — подчеркнул эксперт Hudson Institute, отметив необходимость найти компромисс по сирийскому вопросу и не допустить прямого военного столкновения РФ и США в Сирии.

Он отметил, что даже в условиях крайне напряженных отношений Москва и Вашингтон могут похвастаться примером удачного сотрудничества. Речь идет об обмене разведданными, который помог предотвратить теракт в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. По его словам, нельзя забывать и о потенциальной угрозе ядерного терроризма: двум странам «критически важно срочно восстановить сотрудничество в этой области».

При этом перейти к сотрудничеству на каком-либо из направлений мешают продолжающиеся расследования в Вашингтоне «о российском вмешательстве и сговоре президента Трампа», подчеркнул директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

В итоге складывается ситуация, когда и Москва, и Вашингтон заявляют о желании сотрудничать, но чтобы перешагнуть через преграды, одних только намерений оказывается уже недостаточно. При этом возможность для маневра администрации США на российском направлении сильно ограничена внутриполитической обстановкой, поэтому ожидать прорыва пока сложно. Как отметил эксперт, для того чтобы задать российско-американскому диалогу позитивный тренд, часто не хватает локального успеха.