$1,8 млн за КНДР

Расходы Южной Кореи на прием делегации из КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане превысят 2 млрд вон ($1,8 млн), сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства по делам объединения РК. Ранее об отдельных тратах в объеме $1,1 млн отчитались власти Сеула — эти средства ушли на совместные с Севером культурные мероприятия, прошедшие в столице. Не исключено, что нынешнее «олимпийское потепление» между двумя Кореями ускорит и еще один южнокорейский транш на Север: в сентябре Пхеньяну были обещаны $8 млн в качестве гуманитарной помощи от Сеула по каналам ЮНИСЕФ и Всемирного продовольственного фонда.

Как рассказали «Известиям» в министерстве по делам объединения Республики Корея, сегодня в этом ведомстве, курирующем все связи с КНДР, состоится встреча, на которой должен быть дан «зеленый свет» оплате расходов, связанных с приездом северокорейских делегатов.

— Речь идет о сумме порядка 2,1 млрд вон (около $1,8 млн), — сообщили в министерстве.

Согласно договоренности, достигнутой 20 января в Лозанне на встрече представителей Южной Кореи, КНДР, Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр, МОК взял на себя расходы по размещению лишь членов северокорейского НОК (67 человек). Общая же численность десанта с Севера, прибывшего в страну на Олимпиаду, составила около 550 человек.

В их числе, например, оказались 140 членов музыкального ансамбля из КНДР, давшего по одному концерту в Канныне и Сеуле. Если в первом городе на размещении труппы удалось прилично сэкономить (прибывшие на круизном судне артистки остались ночевать на борту), то расходы на их прием в Сеуле обошлись столичному правительству в 600 млн вон ($553 тыс.).

При этом общие затраты только сеульского правительства на различные культурные программы с участием северокорейцев, вроде совместного выступления команд по тхэквондо и выставки совместно найденных когда-то исторических артефактов эпохи государства Корё, уже составили 1,2 млрд вон ($1,1 млн.)

Эта сумма была взята из фонда, созданного властями столицы Южной Кореи в 2004 году. Последний раз сопоставимая по величине финансовая поддержка по его каналам оказывалась Пхеньяну в 2009-м — тогда Сеул отправил на Север продовольственную помощь на 1 млрд вон.

При этом в республике есть и отдельный государственный Фонд межкорейского сотрудничества, действующий под эгидой министерства по делам объединения: именно из его бюджета и будут взяты обозначенные 2,1 млрд вон. Примечательно, что участие представителей КНДР в мартовских Параолимпийских играх в эту смету не входит и будет позднее обсуждаться Сеулом отдельно.

Между тем, перемирие между Кореями может сыграть позитивную роль и в предоставлении Пхеньяну гуманитарной помощи от Сеула. Еще в сентябре президент РК Мун Чжэ Ин проанонсировал выделение $4,5 млн на поставки продовольствия КНДР по каналам Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и еще $3,5 млн — на закупки вакцин для детей по каналам ЮНИСЕФ (организации ООН, занимающейся специализированной помощью детям). Однако обещанная помощь так и не дошла до адресатов.

— Помощь не заморожена. Мы всё еще ведем разные встречи и консультации, чтобы доставить ее, — заявила «Известиям» представительница министерства.

При этом она признала: несмотря на то, что в Сеуле настаивают на разграничении политики и гуманитарных аспектов, наметившаяся нормализация отношений между Кореями может ускорить процесс выделения средств.

По данным WFP (Всемирной продовольственной программы ООН), около 70% граждан КНДР живут в условиях продовольственной нестабильности — попросту говоря, недоедают. А это, по данным ЮНИСЕФ, является причиной того, что у 28% детей в Северной Корее наблюдается задержка в развитии.

— Мы в WFP сталкиваемся с нехваткой финансовых средств, выделенных на КНДР, а это означает, что мы добираемся до меньшего количества людей и с меньшим количеством пищи, чем планировалось. Так что мы очень надеемся, что международное сообщество будет продолжать отделять гуманитарные вопросы от политических, позволяя нам выполнять важную работу, — заявила «Известиям» глава отдела коммуникаций WFP в Азиатско-Тихоокеанском регионе Силке Бюр.

Последний раз гуманитарная помощь от Южной Кореи поступала в КНДР в 2015 году. Перечислений от Китая, ранее активно помогавшего соседу, в 2017 году не было, сообщили «Известиям» в WFP. При этом объем российской помощи КНДР по каналам WFP в прошлом году составил $3 млн (в 2016-м она достигала $4 млн).