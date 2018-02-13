Серебро с перспективой

В южнокорейском Канныне, прибрежном кластере зимней Олимпиады в Пхёнчхане, завершилось командное первенство по фигурному катанию, второе место в нем заняли российские спортсмены. Несмотря на то что нашим фигуристам не удалось потеснить канадцев и удержать золото, добытое на Играх в Сочи, этот результат можно признать успешным. Он был достигнут в условиях значительного омоложения команды — из золотого сочинского состава в команде осталась осталась только танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Для большинства участников российской сборной Олимпиада в Южной Корее стала первой в их профессиональной карьере, подчеркнул в беседе с «Известиями» почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев.

— В целом считаю, что наша команда выступила успешно, — заявил он. — Приятно, что такого достижения добился коллектив, состоящий в основном из молодых фигуристов и фигуристок.

В женском одиночном катании за команду олимпийских атлетов из России выступили двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (короткая программа) и Алина Загитова (произвольная программа). Первая обновила собственный рекорд по количеству баллов в короткой программе командных соревнований. Вызвало восторг зрителей и выступление ее коллеги. Критике программу россиянки подвергла только Эшли Вагнер — бронзовый призер сочинских Игр и серебряный призер чемпионата мира-2016. Американская фигуристка, не прошедшая отбор на Олимпиаду в Пхёнчхане, написала в Twitter, что «не может принять» выступление Алины Загитовой, которая, по ее меткому выражению, «набирает очки за очками». «Это не программа, она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление», — говорится в сообщении американки.

Обладатель двух золотых медалей Сочи-2014 (в парном катании и командном первенстве) Максим Траньков отметил, что заявление Эшли Вагнер могло стать следствием ее дружбы со своим соотечественником, фигуристом-одиночником Адамом Риппоном, в октябре 2015-го решившимся на каминг-аут.

— Ей хочется быть такой же яркой и эпатажной на фоне Адама, вот Эшли и решила выступить, — предположил Максим Траньков. — Она молодец — напомнила о себе, не участвуя в Олимпиаде. Остается надеяться, что объяснение своему отсутствию в Корее она нашла более разумное. Тогда есть шанс к 30 годам научиться докручивать свои прыжки, доводить прокат до конца и что-то выиграть, как это уже удалось Загитовой, которая почти в два раза ее моложе.

В соревнованиях среди мужчин российскую команду представлял Михаил Коляда. Его падение в короткой программе несколько снизило шансы нашей сборной, однако уже в произвольной программе 22-летний фигурист выступил намного лучше.

— К сожалению, неудачное выступление Миши Коляды подпортило общий результат, — отметил Валентин Писеев. — Не случись этой ошибки в короткой программе, можно было побороться за золото с Канадой. Но каждый выступил достойно, на уровне своих возможностей.

В парном катании основные надежды возлагались на триумфаторов сочинских Игр Ксению Столбову и Федора Климова. Но из-за того что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Ксению в Корею, в распоряжении тренеров, помимо двукратных чемпионов Европы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, осталась только молодая пара Наталья Забияко – Александр Энберт.

— Были бы в команде Столбова и Климов, бороться за золото в командных соревнованиях, безусловно, было бы легче, — заявил Валентин Писеев. — Повторюсь, мы могли взять награду высшей пробы и в нынешнем составе. Но так или иначе серебро — тоже очень достойный результат.

Завтра в Пхёнчхане стартует олимпийский турнир по фигурному катанию среди «личников». Начнется он с короткой программы пар. По мнению специалиста, возраст большинства фигуристов российской сборной позволяет рассчитывать на их победу в командном первенстве Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

— Остается только поздравить от всей души нашу команду, — сказал экс-президент ФФКР. — После того, что мы увидели в командных соревнованиях, становится очевидно: мы вправе рассчитывать на отличные результаты наших спортсменов и в индивидуальных видах. Уверен, наши фигуристы и фигуристки имеют отличные перспективы на весь четырехлетний цикл, а также на выступление в Пекине на следующей зимней Олимпиаде.

В женских прыжках с трамплина заняла четвертое место Ирина Аввакумова, которая смогла улучшить свой сочинский результат на 12 баллов. Россиянка остановилась в шаге от подиума, уступив пьедестал норвежке Марен Лундбю, немке Катарине Альтхаус и японке Саре Таканаси.

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