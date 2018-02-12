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Федерация фигурного катания ответила на критику в адрес Загитовой

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев ответил на критические высказывания Эшли Вагнер в адрес Алины Загитовой, которая назвала выступление странным из-за скопления прыжков во второй части программы.

По его словам, критика американской спортсменки связана с тем, что сама Вагнер не может построить свое выступление таким образом и выполнить такое количество прыжков во второй половине выступления, цитирует «Газета.ру».

Также он отметил, что существуют правила, которые дают преимущества фигуристам, исполняющим наиболее сложные элементы, в том числе и прыжки, ближе к концу программы, в результате чего получают от судей более высокие оценки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что выступление 15-летней российской фигуристки Алины Загитовой на своей странице в Twitter раскритиковала спортсменка из США Эшли Вагнер. Она назвала его несбалансированным из-за того, что все прыжки оказались в конце выступления.

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