Американская фигуристка раскритиковала выступление Загитовой на ОИ

Фигуристка из США Эшли Вагнер раскритиковала выступление россиянки Алины Загитовой по итогам командных соревнований на Олимпиаде-2018. Об этом она написала на своей странице в микроблоге в Twitter.

«Я уважаю конкурентную борьбу, но не могу принять это выступление. Это не программа. Она убила время вначале, а затем во второй половине все время прыгала. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но не в этом суть фигурного катания», — отметила Вагнер.

Американская спортсменка подчеркнула, что свои претензии она предъявляет не лично к Загитовой, а к системе судейства, из-за чего спортсмены оставляют сложные элементы на конец выступления.

Как сообщал портал iz.ru, 15-летняя Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе в командных соревнованиях на Олимпийских играх. В командных соревнованиях российская команда завоевала серебряные медали (66 баллов), уступив канадским фигуристам (73 балла). Бронзовые медали досталась американским фигуристам (62 балла).

Ранее российская фигуристка поблагодарила болельщиков из России за поддержку на соревнованиях на Олимпийских играх.