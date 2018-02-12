Загитова выиграла произвольную программу командного турнира на Олимпиаде

Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе в командных соревнованиях на Олимпийских играх.

Россиянка набрала 158,08 балла и гарантировала российской команде серебряные медали.

Второй стала американка Мирай Нагасу (137,53), третьей канадка Габриэль Дэйлмен (137,14).

Ранее свою произвольную программу показал Михаил Коляда он занял второе место, набрав 173,57 балла и принес россиянам девять очков в зачет. Пока с 63 баллами лидируют канадцы. У России 58 очков. На третьем месте сборная США с 53 баллами.

Завершать командные соревнования произвольные программы танцевальных дуэтов.

Накануне фигуристы Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва показали третий результат в короткой программе, а одиночница Евгения Медведева с мировым рекордом стала первой.

Олимпиада проходит в южнокорейском Пхенчхане и завершится 25 февраля.