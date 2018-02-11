Российские хоккеистки уступили канадкам в стартовом матче на Олимпиаде

Российские хоккеистки проиграли со счетом 0:5 команде Канады в стартовом матче группового этапа Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Встреча прошла на арене Университета Квандон, сообщает ТАСС.

Шайбы забросили Ребекка Джонстон (22-я, 49-я минуты), Хейли Ирвин (25) и Мелоди Дауст (36-я, 51-я).

В другой встрече группы А сборная США со счетом 3:1 обыграла команду Финляндии.

13 февраля хоккеистки обменяются своими противниками: россиянки сыграют со сборной из США, а канадки встретятся с командой Финляндии.

Женский хоккейный турнир завершится 22 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российские хоккеисты провели командную фотосессию на Олимпиаде. С ними также позировал тренерский штаб и руководство делегации.